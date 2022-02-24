Макрон зателефонував Путіну й вимагав припинити війну в Україні
Четвер, 24 лютого 2022, 23:17
Французький президент Емманюель Макрон зателефонував Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.
Джерело: AFP з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу, російське медіа "Интерфакс" з посиланням на пресслужбу Кремля
Деталі: Макрон поставив вимогу до Путіна негайно припинити російську наступальну операцію в Україні.
Кремлівська версія подій зазначає, що в Макрона й Путіна відбулася "відверта і серйозна розмова".
Путін нібито в деталях розповідав Макрону, чому вирішив розпочати війну в Україні.
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