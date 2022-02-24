Місія ОБСЄ евакуює всіх співробітників з України

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати з України всіх своїх співробітників.

Джерело: сайт ОБСЄ.

Деталі: Генеральний секретар ОБСЄ із узгодженням з діючим головою організації прийняли рішення тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України через погіршення безпекової ситуації.

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Дослівно: "Це рішення було прийнято нелегко, і переїзд має бути тимчасовим. Безпека відданих справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима та вухами міжнародного співтовариства по всій країні, є надзвичайно важливою".

Більше деталей: В організації зазначили, що виїзд співробітників має відбутися якомога швидше.

Там нагадали, що місія працює в Україні з 2014 року.