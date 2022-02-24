Сумщина: Техніка РФ поїхала до Конотопа і Ромнів
Четвер, 24 лютого 2022, 23:36
На Сумщині колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромнів і в прилуцькому напрямку.
Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook
Пряма мова Живицького: "Оперативна інформація від голови Роменської РДА Дениса Ващенка:
Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни.
Із Тернів виїхало 5 машин у бік Конотопа.
Із Конотопа йшла колона в бік Ромнів. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни".