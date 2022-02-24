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Зеленський просить ЄС відключити Росію від SWIFT і зупинити торгівлю нафтою й газом

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 23:43

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради відключити Росію від SWIFT та накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти 🇺🇦 армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН".

Деталі: Президент підкреслив, що українці гинуть за свободу України та Європи.

"Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув", – зазначив він.

"Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", – підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийЄСРосіясанкції
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