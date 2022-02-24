Рада Європи розгляне покарання для Росії, включно з виключенням із організації

Комітет міністрів Ради Європи (ключовий керівний орган цієї організації) ухвалив рішення, що уперше зробило крок до можливого виключення РФ зі складу цієї організації.

Про це йдеться у рішенні КМРЄ, текст якого є у розпорядженні Європейської правди.

Документ за назвою "ситуація в Україні", що ухвалений на засіданні 24 лютого 2022 року, є доволі коротким, складається з 7 пунктів. КМ, як і низка інших міжнародних структур, у своєму рішенні "засуджує у найсильнішій формі" російський напад на Україну в порушення норм міжнародного права; закликає Росію припинити військову операцію; засуджує визнання "незалежності" ОРДЛО, висловлює солідарність з українцями тощо.

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Але на додаток керівний орган РЄ "вирішив невідкладно, без затримок та у тісній координації з ПАРЄ та генсеком РЄ вивчити заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на серйозне порушення Російською Федерацією її зобов’язань як члена Ради Європи".

Представники держав-членів під час засідання (у якому, як підкреслюється, взяли участь усі учасниці організації, включно із самою Росією) також погодилися "провести надзвичайне засідання 25 лютого 2022 року о 15:00, щоби розглянути заходи, які можуть бути вжиті, включаючи застосування ст.8 Статуту Ради Європи".

Згадана ст.8 каже, що будь-який член Ради Європи, який cерйозно порушив статтю 3 Статуту РЄ (про повагу до верховенства права та фундаментальних свобод - ЄП), може бути покараний шляхом "призупинення представництва (в КМРЄ), а також Комітет може попросити його вийти з Ради Європи; у разі невиконання цього прохання, Комітет може ухвалити рішення про припинення його членства в Раді Європи".

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Наразі невідомо, яку із санкцій застосує КМРЄ проти Росії.

Зауважмо, що Україна від 2014 року наполягає на тому, що РФ серйозно порушує статут РЄ, однак організації бракувало політичної волі для обговорення можливості запуску ст.8. Натомість Росія шантажувала організацію, припинивши сплату бюджетних внесків та погрожуючи вийти з РЄ. У відповідь на це у 2019 році Парламентська асамблея Ради Європи всупереч власним рішенням зняла з Росії усі санкції та знищила санкційні механізми ПАРЄ.

Як тоді писала "Європейська правда", це рішення серйозно підірвало авторитет Ради Європи як такої, однак тоді експерти, а також ЄвроПравда наполягали, що Україна мала лишатися в організації, і доводили, що РЄ має відновити тиск на Росію.

"Європейська правда" буде слідкувати за розвитком подій у Страсбурзі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".