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У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті: Херсон, Харків, Суми

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 01:36

Станом на 00:00 25 лютого ЗСУ ведуть оборонні бої в районі східніше Херсону, а також у районах Харкова та Сум.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону".

Деталі: Повідомляється, що на півдні механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

"Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має", - повідомила Маляр.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Маляр також повідомила, що визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Крім того, силами ЗСУ нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

"Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів", - повідомила заступниця міністра.

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.

Теми: війна
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