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ЗСУ збили ворожий літак на Черкащині, шукають пілота

Євген КізіловП'ятниця, 25 лютого 2022, 10:33

У Золотоніському районі Черкаської області українські військові збили російський військовий літак. Шукають пілота.

Джерело: поліція Черкащини у Facebook

Деталі: 25 лютого близько 8:30 поблизу села Вознесенське ЗСУ збили ворожий літак. Під час падіння пілот встиг катапультуватися.

Дослівно: "Просимо місцевість звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо, з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста". 

Деталі: Правоохоронці шукають втікача і всіх, хто щось знає про місце перебування пілота, просят телефонувати за номером 102.

Теми: авіаЧеркаська областьвійна
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