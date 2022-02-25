ЗСУ збили ворожий літак на Черкащині, шукають пілота
П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:33
У Золотоніському районі Черкаської області українські військові збили російський військовий літак. Шукають пілота.
Джерело: поліція Черкащини у Facebook
Деталі: 25 лютого близько 8:30 поблизу села Вознесенське ЗСУ збили ворожий літак. Під час падіння пілот встиг катапультуватися.
Дослівно: "Просимо місцевість звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо, з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста".
Деталі: Правоохоронці шукають втікача і всіх, хто щось знає про місце перебування пілота, просят телефонувати за номером 102.