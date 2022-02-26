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Екснардепка Гопко під час бомбардування Києва народила дитину

Євген КізіловСубота, 26 лютого 2022, 02:42
Ганна гопко, фото з її фейсбук-сторінки

Минулої ночі 25 лютого, під час бомбардування, колишня народна депутатка від "Самопомочі" Ганна Гопко народила дочку у пологовому будинку в Києві.

Джерело: Гопко у Facebook

Деталі: Доньку мама назвала Міа. Лікарня, де приймали пологи, так описала обстановку у цей день: "Три попередження про небезпеку. З ранку артобстріл житлового кварталу по сусідству з лікарнею. Зараз, десь зовсім близько канонада... в приймальному - поранені..."

Пряма мова Гопко: "Мія народилася цієї ночі в стресовій обстановці - бомбардування Києва.

Її мама щаслива після цих складних пологів і негайно вирушає до укриття.

Коли Путін вбиває українців, ми звертаємося до матерів у Росії та Білорусі із закликом протестувати проти війни Росії в Україні".

 
Дочка Міа
фото facebook гАнни Гопко 

Нагадаємо: Гопко була депутаткою Верховної Ради минулого, 8-го скликання. Очолювала комітет парламенту у закордонних справах.

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Теми: КиївВерховна Рададітивійна
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