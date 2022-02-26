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WhatsApp прослуховується військами РФ – Центр протидії дезінформації

Олена РощінаСубота, 26 лютого 2022, 07:12

Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові. 

Джерело: Центр протидії дезінформації у Telegram

Дослівно: "До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами". 

Деталі: Українців закликають  подбати про інформаційну безпеку під час спілкування в месенджерах:

  • не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;
  • не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані.
 

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Теми: війнатехнології
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