WhatsApp прослуховується військами РФ – Центр протидії дезінформації
Субота, 26 лютого 2022, 07:12
Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові.
Джерело: Центр протидії дезінформації у Telegram
Дослівно: "До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами".
Деталі: Українців закликають подбати про інформаційну безпеку під час спілкування в месенджерах:
- не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;
- не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані.
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