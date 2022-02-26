WhatsApp прослуховується військами РФ – Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові.

Джерело: Центр протидії дезінформації у Telegram

Дослівно: "До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами".

Деталі: Українців закликають подбати про інформаційну безпеку під час спілкування в месенджерах: