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У Києві з початку війни 20 загиблих українців, але ворог у місто не прорвався – Кличко

Ірина БалачукСубота, 26 лютого 2022, 21:06
У Києві з початку війни 20 загиблих українців, але ворог у місто не прорвався – Кличко
Фото КМДА

Від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб, поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні

Пряма мова Кличка: "У Києві, від початку атаки на Україну, загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі одна дитина. Та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема, троє дітей.

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Ситуація в столиці – складна і напружена. Ворог у місто не прорвався. Але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки".

Деталі: Мер додав, що Росія також знищує інфраструктуру наших міст.

Теми: Віталій КличкоКиїввійнажертви
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