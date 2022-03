Англійські клуби Прем'єр-ліги Миколенка й Зінченка підтримали Україну

Клуби англійської Прем’єр-ліги "Евертон" і "Манчестер Сіті", за які виступають українці Віталій Миколенко та Олександр Зінченко підтримали Україну перед своїм поєдинком.

Джерело: UA-football

Деталі: Господарі поєдинку на "Гудісон Парк" у Ліверпулі вийшли на поле, загорнувшись в українські прапори. У команди гостей спереду та ззаду на куртках було нанесено прапор нашої країни.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh