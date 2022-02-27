На Чернігівщині захисники підірвали 56 цистерн з дизпаливом – Генштаб

Російський ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом, підірвали захисники у Чернігівській області.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно ЗСУ: "На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом".

Деталі: На Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.