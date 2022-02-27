На Чернігівщині захисники підірвали 56 цистерн з дизпаливом – Генштаб
Неділя, 27 лютого 2022, 00:29
Російський ешелон, який транспортував 56 цистерн з дизпаливом, підірвали захисники у Чернігівській області.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно ЗСУ: "На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом".
Деталі: На Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
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