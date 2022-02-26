На Вінниччині знешкодили дві авіабомби, які скинули росіяни – ДСНС
Субота, 26 лютого 2022, 21:38
26 лютого о 19:50 група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Вінницькій області знищила дві російські авіабомби ФАБ-100.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Їх так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району".
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Деталі: Рятувальники нагадують людям, що не можна торкатися підозрілих предметів.
Усі надзвичайники несуть службу в посиленому варіанті. роблять все можливе, аби дії загарбників не були реалізовані.