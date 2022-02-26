26 лютого о 19:50 група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Вінницькій області знищила дві російські авіабомби ФАБ-100.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Їх так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району".

Деталі: Рятувальники нагадують людям, що не можна торкатися підозрілих предметів.

Усі надзвичайники несуть службу в посиленому варіанті. роблять все можливе, аби дії загарбників не були реалізовані.