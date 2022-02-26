Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 21:46
Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден вважає санкції єдиним способом покарати Росію за агресію проти України, не розпочинаючи Третьої світової війни.

Джерело: інтерв'ю Байдена Брайану Тайлеру Коену, пише CNN

Пряма мова: "Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це".

Реклама:

Деталі: Байден також зазначив, що Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

"Він (Путін - ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Байден.

Теми: БайденсанкціїРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
Усі новини...
Реклама: