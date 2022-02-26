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Бойко вирішив вигнати Киву з фракції ОПЗЖ

Субота, 26 лютого 2022, 22:53

В "Опозиційній платформі – За життя" ініціювали  виключення нардепа Іллі Киви.

Джерело: співголова фракції Юрій Бойко в FB

Пряма мова: "Провокатори, які стараються завадити мирному процесу, виключаються із фракції. І ті люди (Кива), які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце у нашій фракції.

Я ініціював питання виключення його з фракції".

Деталі: Бойко заявив, що ОПЗЖ виступає за термінові переговори щодо припинення військового конфлікту та готова допомагати у цьому "усіма силами".

Що передувало: Уночі 24 лютого Ілля Кива, якого використовують російські пропагандисти, з-за кордону заявив, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".

Теми: КиваОПЗЖ
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