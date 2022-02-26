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Жителів Києва та Чернігова попереджають про складну ніч – очікують обстрілів росіян

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 23:24
Жителів Києва та Чернігова попереджають про складну ніч – очікують обстрілів росіян
фото: мінкульт

Різні джерела повідомляють про нічні обстріли у Києва та Чернігові. Людей просять бути обережними та не залишати сховища.

Джерело: голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у відео зверненні, нардепка "ЄС" Ірина Геращенко

Деталі: Тим часом російські пропагандисти ведуть онлайн-трансляцію з центру Києва.

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Пряма мова Чауса: "Ніч буде непростою, особливо у Чернігові, бо саме під Чернігів стягнули багато техніки противника. Непростої техніки, техніки, яка здатна завдавати дуже суттєвого та потужного удару.

Але для ворога є сюрприз – ми теж готові завдавати по цій техніці нищівного удару".

Пряма мова Геращенко: "Протягом наступної пів години- години, фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган".

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Теми: КиївЧернігіввійнаРосія
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