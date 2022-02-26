Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителів Києва та Чернігова попереджають про складну ніч – очікують обстрілів росіян

Роман ПетренкоСубота, 26 лютого 2022, 23:24
фото: мінкульт

Різні джерела повідомляють про нічні обстріли у Києва та Чернігові. Людей просять бути обережними та не залишати сховища.

Джерело: голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у відео зверненні, нардепка "ЄС" Ірина Геращенко

Деталі: Тим часом російські пропагандисти ведуть онлайн-трансляцію з центру Києва.

Пряма мова Чауса: "Ніч буде непростою, особливо у Чернігові, бо саме під Чернігів стягнули багато техніки противника. Непростої техніки, техніки, яка здатна завдавати дуже суттєвого та потужного удару.

Але для ворога є сюрприз – ми теж готові завдавати по цій техніці нищівного удару".

Пряма мова Геращенко: "Протягом наступної пів години- години, фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган".

Теми: КиївЧернігіввійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНестор Шуфрич затриманий Теробороною – збирав дані про блокпост і відкрив вогонь

відеоРФ не вдалося роздати "гумдопомогу" у Херсоні: українці з прапорами не торкнулися до подачок ворога

фотоГоловнокомандувач: Разом з пілотом знищено черговий ворожий СУ-25

Генсек НАТО про дії РФ: наступні дні будуть гіршими

відео"Убийцы на…й пошли вон": у Мелітополі четвертий день поспіль – акції протесту

Прихильників "русского мира" та диверсантів ловлять по всій Україні

Усі новини...
Київ
У Києві з початку війни 20 загиблих українців, але ворог у місто не прорвався – Кличко
СБУ показало допит ще двох полонених: здався в полон підполковник Росгвардії
Комендантська година в Києві триватиме з суботи до понеділка
Останні новини
20:07
У РФ вирішили заблокувати Facebook
20:05
Естонські виші зупинили співпрацю з РФ і готові допомагати українським студентам – Шкарлет
19:57
Як убезпечити себе онлайн під час війни – інструкція Мінцифри
19:47
Луганщина: ворог продовжує цілодобові обстріли
19:43
ВІДЕОНа ЗАЕС показали пошкодження від нічних обстрілів російських окупантів
19:39
На Закарпатті до бойових підрозділів вирушили вже 1200 переселенців
19:37
Енергодар залишився без тепла
19:25
Значна частина ракет "Стріла", які Німеччина хоче передати Україні, непридатна - ЗМІ
19:19
Окупанти зосередилися на оточенні Києва – Генштаб
19:19
НБУ зібрав на армію вже майже 8 мільярдів
Усі новини...