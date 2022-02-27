На Київщині військовий літак упав на житловий будинок

У селі Березівка ​​Бучанського району Київської області український військовий літак впав на житловий будинок, почалася пожежа.

Джерело: очевидець у коментарі УП

Деталі: Як розповів очевидець, військовий літак летів дуже низько у напрямку Києва, почав повертати, а потім вибухнув та впав на житловий будинок.

Пошкоджено дах будинку, почалася пожежа. Також, за попередніми даними, горить ще кілька будинків. Про постраждалих невідомо.

За словами джерела, постійно чутно вибухи боєприпасів.

Під час падіння літак перебив високовольтну опору. У навколишніх будинках зникла електрика та інтернет.

Спочатку не було зрозуміло, чи український літак, чи російський. Згодом на місці катастрофи знайшли українське посвідчення офіцера. Також знайшли тіло загиблого пілота.