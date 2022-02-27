За 4 дні війни загинуло понад 350 мирних мешканців, майже 1700 поранено – МВС
Неділя, 27 лютого 2022, 21:11
В Україні за 4 дні російської війни загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Деталі: Серед загиблих в Україні за 4 дні російської війни 14 дітей, і ще 116 дітей дістали поранення від бойових дій російських окупантів.
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Передісторія:
- Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко увечері 27 лютого повідомляв про 16 загиблих дітей через бойові дії російських загарбників.
- У Києві за 4 дні загинуло більше 20 цивільних осіб.
- Водночас особові втрати військ російських окупантів на четвертий день війни сягнули вище 4300.