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"Росія зобов’язалася": посольство США дорікнуло РФ за обстріл пункту "Гнутове"

Четвер, 3 лютого 2022, 09:50
Обстріл КПВВ "Гнутове" 2 лютого, фото ОС

Американське посольство в Україні після обстрілу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Гнутове" з дрона закликало Росію виконувати зобов’язання щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: посольство США у Києві Twitter 

Дослівно: "Минулого тижня в Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні (2 лютого – ред.) очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. 

Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі".

Цьому передувало: 2 лютого бойовики, яких підтримує й координує Росія, скинули безпілотником гранатометний постріл на КПВВ "Гнутове" на Донеччині. Українського військовослужбовця від поранень захистив службовий жетон.

26 січня у Парижі відбулася зустріч радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, яку в Україні вважають "реанімацією" та розблокуванням "нормандського формату". Лідери четвірки зустрічалися в Парижі ще 9 грудня 2019 року.

Українська правда
Теми: СШАДонбасбойові діїРосія
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