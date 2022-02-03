Від Донеччини до Закарпаття: СБУ викрила низку ворожих інтернет-агентів

Від початку року Служба безпеки України викрила низку ворожих агентів, які через інтернет закликали до захоплення влади та зміни меж території нашої країни.

Джерело: СБУ

Деталі: Деструктивний контент зловмисники репостили з російських пропагандистських сайтів і поширювали через соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

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Підривну діяльність ворожої агентури координували представники спецслужб РФ, наголошують в СБУ. Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах нашої країни.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Зокрема в Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили місцевого жителя, який через заборонені соцмережі агітував за порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував угруповання бойовиків ОРДЛО.

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Крім того, він підшукував своїх "прихильників" для їх вербування та залучення до протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій та в пропаганді війни.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Кропивницькому силовики викрили представника місцевої громадської організації, який через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.

Також він намагався проводити підривну діяльність серед мешканців обласного центру для дестабілізації внутрішньої обстановки в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті було нейтралізовано цілу групу ворожих інтернет-агентів. Її організували двоє місцевих жителів. За завданням своїх "кураторів" вони поширювали агітацію щодо зміни меж території нашої держави.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За викритими фактами правопорушень тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України, зазначають в СБУ.