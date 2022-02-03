В Україні прогнозують морози до -12, але потім відлига

Синоптики прогнозують в Україні найближчими днями вночі морози до -12°C, проте 5 лютого в більшості областей вдень температура буде вище нуля та очікують мокрий сніг.

Джерело: facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко, прогноз Українського гідрометеорологічного центру

Пряма мова Діденко: "Найближчої ночі очікується -3-9 градусів, на Сході та в Криму 0-3 градуси морозу.

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Вдень 4-го лютого на Півночі та в Центрі -2-7 градусів, у південній частині, на Сході та Заході близько нуля.

У ніч на суботу в більшості областей України передбачається -4-10 градусів, на крайній півночі до -12 градусів, на Заході 0-2 градуси морозу.

Вдень 5-го лютого почнеться потепління до відлиги, лише в східних областях ще вдень побудуть -3-6 градусів".

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Деталі: У неділю 6 лютого морози вночі до -6 -9°C очікують лише в східних областях, а вдень в більшості регіонів температура повітря буде вище нуля.

4 лютого в п’ятницю на Заході прогнозують сніг, а на півдні Криму – невеликий дощ. У суботу 5 лютого сніг прогнозують в західних, північних та центральних областях, крім Дніпра з околицями. У неділю 6 лютого мокрий сніг на Заході вдень, і вночі в східних регіонах – сніг.

У решті регіонів опади не прогнозують.

Діденко попереджає про посилення вітру західного напрямку на вихідних.

У Києві 4 лютого вночі близько –7°C, удень –3°C. Проти ночі 5 лютого температура повітря в столиці може сягнути –12°C, однак уже вдень потеплішає та прогнозують випадання снігу.

Прогноз погоди в Україні 4 лютого Мапа: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні 5 лютого Мапа: Укргідрометцентр

Що було раніше: Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що впродовж лютого середня температура буде від 0°C до –4°C, опади – в межах місячної норми.