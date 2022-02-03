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Європа вийшла на плато хвилі Омікрону, є шанс узяти вірус під контроль – ВООЗ

Четвер, 3 лютого 2022, 13:21
Європа вийшла на плато хвилі Омікрону, є шанс узяти вірус під контроль – ВООЗ
Ганс Клюге, скриншот із трансляції

Країни Європи вийшли на плато хвилі коронавірусу "Омікрон" і мають шанс взяти під контроль поширення Covid-19, заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

Джерело: Клюге 3 лютого на брифінгу європейського бюро ВООЗ, трансляція у Twitter Європейської частини ВООЗ

Пряма мова: "Кількість випадків захворювання в регіоні вийшла на плато… Пандемія не закінчилася, але у Європейського регіону є виняткова можливість узяти під контроль поширення вірусу завдяки співпадінню трьох факторів: велика кількість вакцинацій та вироблення природного імунітету до "Омікрону", сезонна пауза після завершення зими та той факт, що варіант "Омікрон" менш жорстокий. 

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Ця ситуація, в якій ми ще за час цієї пандемії не опинялися, дає нам можливість досягти тривалого періоду спокою та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи більш небезпечного штаму.

Цей період підвищеного захисту потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести нам тривалий мир".

Деталі: Клюге наголосив, що для цього необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію (бустери), фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів, пропагувати індивідуальну відповідальність та заходи безпеки. 

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Він назвав неприйнятною несправедливість у розподілі вакцин. 

За словами Клюге, в Європі зараз кількість госпіталізацій зростає там, де менше людей охоплені вакцинацієєю, а кількість важких випадків не збільшується значущо завдяки вакцинації. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусепідеміяЄвропа
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