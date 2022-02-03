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Європа вийшла на плато хвилі Омікрону, є шанс узяти вірус під контроль – ВООЗ

Четвер, 3 лютого 2022, 14:21
Ганс Клюге, скриншот із трансляції

Країни Європи вийшли на плато хвилі коронавірусу "Омікрон" і мають шанс взяти під контроль поширення Covid-19, заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.

Джерело: Клюге 3 лютого на брифінгу європейського бюро ВООЗ, трансляція у Twitter Європейської частини ВООЗ

Пряма мова: "Кількість випадків захворювання в регіоні вийшла на плато… Пандемія не закінчилася, але у Європейського регіону є виняткова можливість узяти під контроль поширення вірусу завдяки співпадінню трьох факторів: велика кількість вакцинацій та вироблення природного імунітету до "Омікрону", сезонна пауза після завершення зими та той факт, що варіант "Омікрон" менш жорстокий. 

Ця ситуація, в якій ми ще за час цієї пандемії не опинялися, дає нам можливість досягти тривалого періоду спокою та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи більш небезпечного штаму.

Цей період підвищеного захисту потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести нам тривалий мир".

Деталі: Клюге наголосив, що для цього необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію (бустери), фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів, пропагувати індивідуальну відповідальність та заходи безпеки. 

Він назвав неприйнятною несправедливість у розподілі вакцин. 

За словами Клюге, в Європі зараз кількість госпіталізацій зростає там, де менше людей охоплені вакцинацієєю, а кількість важких випадків не збільшується значущо завдяки вакцинації. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусепідеміяЄвропа
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