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Затримано гранатометника, який обстрілював сили АТО біля Станиці Луганської - СБУ

Четвер, 3 лютого 2022, 14:10
Затримано гранатометника, який обстрілював сили АТО біля Станиці Луганської - СБУ
фото СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України в Луганській області затримала колишнього гранатометника луганських бойовиків.

Джерело: СБУ, прокуратура Луганської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, затриманим є 39-річний мешканець Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.

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У 2015 році він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.

Встановлено, що лисичанець проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської, повідомляють в СБУ.

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За даними прокуратури, протягом січня-квітня 2015 року цей раніше судимий чоловік брав участь в діяльності так званої "ЛНР" на посаді номеру розрахунку так званого "1-го відділення гранатометного взводу 3-го мотострілкового батальйону Народної міліції ЛНР".

Під час "служби" підозрюваний здійснював переміщення гранатомету між вогневими позиціями, йдеться в повідомленні прокурорів.

СБУ зазначає, що згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та "вибивали" з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за фактом участі в діяльності не передбаченого законом збройного формування.

Наразі, за даними джерела УП, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Українська правда
Теми: СБУтероризмЛуганська область
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