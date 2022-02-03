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Співробітника СБУ намагалися підкупити 500 тисячами доларів

Четвер, 3 лютого 2022, 15:15
Співробітника СБУ намагалися підкупити 500 тисячами доларів
ілюстративне фото Unsplash

Служба безпеки України викрила підприємця з Дніпропетровщини, який за 500 тисяч доларів США пропонував співробітнику спецслужби "заплющити очі" на незаконний демонтаж залізничної колії у Луганській області.

Джерело: СБУ, прокуратура Луганської області

Деталі: Вказано, що організаторами схеми були колишній співробітник українських правоохоронних органів та двоє осіб із кримінального середовища.

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Зловмисники вирішили заробити на розбиранні покинутої залізничної колії на території нинішньої Міловської територіальної громади.

Ділки запропонували співробітнику СБУ "кришувати" нелегальний бізнес. Оплату організатор запропонував передавати частинами: після кожного етапу демонтажу колії. Загальна сума "угоди" мала становити 500 тисяч доларів США.

Вказано, що офіцер спецслужби відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

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Правоохоронці затримали трьох зловмисників у районному центрі на Луганщині під час спроби передачі співробітнику СБУ частини суми.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, пишуть в СБУ.

Прокуратура, в свою чергу, повідомляє про одного підозрюваного - 74-річного чоловіка, якому Марківський районний суд Луганської області обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Триває досудове слідство.

Українська правда
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