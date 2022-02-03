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Співробітника СБУ намагалися підкупити 500 тисячами доларів

Четвер, 3 лютого 2022, 16:15
ілюстративне фото Unsplash

Служба безпеки України викрила підприємця з Дніпропетровщини, який за 500 тисяч доларів США пропонував співробітнику спецслужби "заплющити очі" на незаконний демонтаж залізничної колії у Луганській області.

Джерело: СБУ, прокуратура Луганської області

Деталі: Вказано, що організаторами схеми були колишній співробітник українських правоохоронних органів та двоє осіб із кримінального середовища.

Зловмисники вирішили заробити на розбиранні покинутої залізничної колії на території нинішньої Міловської територіальної громади.

Ділки запропонували співробітнику СБУ "кришувати" нелегальний бізнес. Оплату організатор запропонував передавати частинами: після кожного етапу демонтажу колії. Загальна сума "угоди" мала становити 500 тисяч доларів США.

Вказано, що офіцер спецслужби відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників у районному центрі на Луганщині під час спроби передачі співробітнику СБУ частини суми.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, пишуть в СБУ.

Прокуратура, в свою чергу, повідомляє про одного підозрюваного - 74-річного чоловіка, якому Марківський районний суд Луганської області обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Триває досудове слідство.

Українська правда
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