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МЗС Польщі: Ескалація навколо України може обернутись найбільшою кризою з часів Другої світової

Четвер, 3 лютого 2022, 21:57
МЗС Польщі: Ескалація навколо України може обернутись найбільшою кризою з часів Другої світової
ЗБіГНєВ РАУ. ФОТО - GOV.PL

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що ескалація конфлікту довкола України може обернутися найбільшою кризою з часів Другої світової війни.

Про це він сказав під час слухань у Гельсінській комісії при Конгресі США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Будь-яка ескалація принесе не тільки величезні людські страждання, але й глибокі політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки. Ситуація може дуже швидко вийти з-під контролю і втягнути Європу у величезну багатовимірну кризу безпеки в масштабах, яких не було з часів Другої світової війни", - сказав глава польської дипломатії під час відкриття слухань щодо польського головування в ОБСЄ.

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Більшу частину свого виступу Рау присвятив кризі навколо України.

Як підкреслив міністр, ставки в нинішній кризі, пов’язані з концентрацією російських військ навколо України, "не можуть бути вищими", оскільки це глобальний міжнародний порядок, заснований на принципах, закріплених, зокрема, у Статуті Організації Об’єднаних Націй.

"Якщо ми допустимо використання збройного нападу як інструменту державної політики, це може призвести до руйнування міжнародного порядку, заснованого на правилах (...) Цей порядок може бути знищений і замінений іншим, заснованим на протилежному правилі, праві сильнішого" - заявив Рау.

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Він також погодився з думкою конгресмена-демократа Стіва Коена, який сказав, що "Путін має місію і не зупиниться в Києві" і що Польща, Фінляндія та країни Балтії також можуть бути під загрозою.

"Є багато вагомих причин думати, що динаміка цього конфлікту буде саме такою, як ви його описали, тому що для цього є багато військових і, перш за все, історичних аргументів", – зазначив Рау.

Разом з тим він додав, що при єдиній позиції міжнародного співтовариства конфлікту можна уникнути. Він також зазначив, що незважаючи на напруженість, нещодавня зустріч радників лідерів Нормандського формату в Парижі щодо ситуації на Донбасі стала позитивним сигналом.

Він повідомив, що Польща організує подальші переговори в рамках тристоронньої контактної групи за участю представників Росії, України та ОБСЄ.

Теми: Польщавійна
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