Україна – 6-та в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

2 лютого у світі діагностували 3 065 159 нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі Україна – на 6 місці.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у Бразилії, Франції, США.

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Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 286 тисяч, в Франції – понад 274 тисяч і в США – майже 256 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Росія. Україна – на 21 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (2 376), Індії (1 100), Бразилії (923). Загалом у світі за добу від недуги померли 11 310 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Німеччина, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Британія. Україна – 6-та в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 307 844 924 особи. Наразі нараховується майже 75 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 731 488 смертей від COVID-19.

Що передувало: За добу 2 лютого в Україні зафіксували 39 620 випадків коронавірусної хвороби і 210 смертей від Covid-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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