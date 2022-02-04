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Головні новини четверга і ночі: розвіддані про план Росії, нардеп Кузьміних у розшуку

П'ятниця, 4 лютого 2022, 07:00
Головні новини четверга і ночі: розвіддані про план Росії, нардеп Кузьміних у розшуку
Іскандери на полігоні в Осиповичах, білорусь. Фото: Maxar Technologies

США дізналися, що Росія хоче зімітувати напад України на ОРДЛО; викритого на хабарі нардепа Кузьміних оголосили в розшук – актуальні новини 3 лютого і ночі.

Про плани Росії

На нових супутникових знімках російських військ в Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ видно, як розгортають намети й збільшують кількість військової техніки, зокрема ракетні комплекси "Іскандер-М".

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Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео. У ньому хочуть зобразити вибухи, жертв серед цивільного населення, "Байрактари" та іншу українську зброю.

Про нардепа Кузьміних у розшуку

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних, якого викрили наприкінці січня в отриманні хабаря в півмільйона гривень.

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У бюро додали, що надіслали повідомлення про підозру за місцем роботи Кузьміних – до Верховної Ради, та за відомими слідству адресами місця проживання та реєстрації нардепа.

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Українська правда
Теми: РосіяСШАвійна
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