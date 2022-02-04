Генсек НАТО знайшов собі нову роботу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, завершивши свій термін на цій посаді, очолить центральний банк Норвегії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на урядовому порталі Норвегії.

"Поєднання фінансового досвіду, розуміння суспільства та управлінський досвід такого рівня, як має небагато хто у Норвегії, роблять його дуже гідною кандидатурою на топ-менеджера", - зазначив міністр фінансів Трюґве Слагсволд Ведум.

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Єнс Столтенберг заступить на нову посаду орієнтовно з 1 грудня і буде обіймати її наступні 6 років.

Його повноваження як генсека НАТО завершуються у кінці вересня 2022 року.

Єнс Столтенберг має економічну освіту і тривалу кар’єру у норвезькій політиці. Серед іншого, він очолював Партію праці, працював міністром фінансів та енергетики і прем’єр-міністром, доки став генсеком Альянсу у 2014 році.