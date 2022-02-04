Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОПЗЖ обурилася через блокування каналів оточення Медведчука: "Це печерна русофобія"

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:45
ОПЗЖ обурилася через блокування каналів оточення Медведчука: Це печерна русофобія
фото: ОПЗЖ

Партія кума президента Росії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа за життя" обурилася через блокування каналів UkrLive та "Перший незалежний" і пов'язує це рішення зі статтею Джорджа Сороса і підігруванням США.

Джерело: прес-служба ОПЗЖ

Дослівно: "У ніч з 3 на 4 лютого корпорація Google видалила з сервісу YouTube канали UkrLive і "Перший незалежний".

Реклама:

Це рішення світового цифрового тирана є черговим кроком щодо придушення свободи слова у світі, актом помсти за принципову позицію цих ЗМІ щодо донесення правдивої та об'єктивної інформації, зокрема щодо протидії розпалюваної Сполученими Штатами антиросійської мілітаристської істерії та печерної русофобії".

Деталі: В "ОПЗЖ" назвали це рішення сигналом підтримки США режиму Зеленського.

Зазначається, що "блокування відбулося через лічені дні після виступу Джорджа Сороса, що стосується Китаю, в якому він заявив про боротьбу двох систем і неймовірну демократичність системи американської".

ВІДЕО ДНЯ

У партії Медведчука заявили, що не сумніваються, що стаття Сороса, санкції проти депутатів ОПЗЖ Волошина та Козака та рішення Google щодо UkrLive та "Першого незалежного" "є частиною єдиної політики США щодо побудови цифрової диктатури".

Дослівно: "ОПЗЖ заявляє про сплановану владою США і міжнародними корпораціями гібридну війну проти нашої політичної сили, яка виступає проти зовнішнього управління Україною, проти знищення свободи слова, придушення інакодумства, поширення відкритої брехні та інформаційних маніпуляцій".

Передісторія: 

  • 4 лютого Youtube заблокував телеканали "Перший незалежний" і UkrLive, які створило оточення народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука і які потрапили під санкції РНБО. Телеканали змінили адреси, щоб мовити.

Українська правда
Теми: ОПЗЖМедведчуктелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ОПЗЖ
День відновлення незалежності: що зобов'язана зробити Верховна Рада
Ексдепутат ОПЗЖ замовив вбивство свого колеги: смерть імітували, він затриманий – ДБР
Рештки імперії. Хто з політиків забере собі електорат ОПЗЖ
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: