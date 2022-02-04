ОПЗЖ обурилася через блокування каналів оточення Медведчука: "Це печерна русофобія"

Партія кума президента Росії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа за життя" обурилася через блокування каналів UkrLive та "Перший незалежний" і пов'язує це рішення зі статтею Джорджа Сороса і підігруванням США.

Джерело: прес-служба ОПЗЖ

Дослівно: "У ніч з 3 на 4 лютого корпорація Google видалила з сервісу YouTube канали UkrLive і "Перший незалежний".

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Це рішення світового цифрового тирана є черговим кроком щодо придушення свободи слова у світі, актом помсти за принципову позицію цих ЗМІ щодо донесення правдивої та об'єктивної інформації, зокрема щодо протидії розпалюваної Сполученими Штатами антиросійської мілітаристської істерії та печерної русофобії".

Деталі: В "ОПЗЖ" назвали це рішення сигналом підтримки США режиму Зеленського.

Зазначається, що "блокування відбулося через лічені дні після виступу Джорджа Сороса, що стосується Китаю, в якому він заявив про боротьбу двох систем і неймовірну демократичність системи американської".

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У партії Медведчука заявили, що не сумніваються, що стаття Сороса, санкції проти депутатів ОПЗЖ Волошина та Козака та рішення Google щодо UkrLive та "Першого незалежного" "є частиною єдиної політики США щодо побудови цифрової диктатури".

Дослівно: "ОПЗЖ заявляє про сплановану владою США і міжнародними корпораціями гібридну війну проти нашої політичної сили, яка виступає проти зовнішнього управління Україною, проти знищення свободи слова, придушення інакодумства, поширення відкритої брехні та інформаційних маніпуляцій".

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