Перша партія військової допомоги Польщі надійде в Україну наступного тижня

Польща наступного тижня надішле Україні першу партію військової допомоги для захисту від потенційної агресії з боку РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського прем’єра.

"Ми бачимо посилення тиску з боку Росії. В Україні є рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки. Той, хто хоче захищатися, повинен мати чим захищатися. Тому швидкість і оперативність повинні бути на нашому боці" - заявив Моравецький під час візиту до оборонного підприємства "Тарнув".

"Окрім необхідної гуманітарної допомоги, наша країна незабаром надасть Україні військову техніку для захисту від потенційної агресії з боку Росії. Це включає десятки тисяч снарядів та артилерійських боєприпасів, мінометів, гранатометів та іншої оборонної зброї" - уточнив він.

Як запевнив глава польського уряду, перший військовий транспорт вирушить в Україну вже наступного тижня.

За його словами, польський уряд також шукає допомоги для України на міжнародній арені.

"Як держава, яка зараз головує в ОБСЄ, разом з президентом Анджеєм Дудою ми намагаємося організувати дипломатичні дії, щоб збільшити шанси на збереження миру за нашим східним кордоном" - сказав Моравецький.

"Безпечна Україна – в інтересах Польщі і Європи" - наголосив він.

Як повідомлялося, 2 лютого уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції.