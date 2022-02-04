Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ ліквідувала "фабрику російських фейків" на Житомирщині

П'ятниця, 4 лютого 2022, 17:38
СБУ ліквідувала фабрику російських фейків на Житомирщині
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки ліквідувала групу кіберзлочинців на Житомирщині, які масово створювали фейкові акаунти в соцмережах для інформаційних диверсій Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Житомирської обласної прокуратури

Дослівно прокуратура: "Управління СБ України в області викрили і припинили незаконну діяльність двох місцевих жителів, причетних до створення у соцмережах акаунтів, які використовувалися для поширення повідомлень антиукраїнського змісту.

Реклама:

Слідством установлено, що двоє жителів Житомирщини, 1989 і 1993 років народження, без постійного місця роботи, тривалий час займалися незаконною діяльністю. Зокрема, за допомогою неліцензійної програми створювали у соцмережах акаунти, реєструючи їх під іменами жителів України, які продавали на форумах країни-агресора - Росії".

Деталі: За версією СБУ, гроші злочинці отримували з Росії на електронні гаманці через небанківські платіжні системи, які заборонені в Україні.

В ході обшуків центру кіберзлочинців правоохоронці виявили комп’ютери з програмами, які дозволяють масове створення фейкових акаунтів, мобільні телефони з доказами злочинів, банківські картки.

ВІДЕО ДНЯ

Розслідування відкрили за кримінальними статтями про державну зраду та втручання в приватне життя. 

 
Фото: пресслужба СБУ
 
Фото: пресслужба СБУ
 
Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо: Наприкінці січня правоохоронці викрили студента з Києва, який незаконно продавав дані 20 мільйонів українців.

Українська правда
Теми: СБУкібербезпекаЖитомирщинахакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: