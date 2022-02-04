Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ ліквідувала "фабрику російських фейків" на Житомирщині

П'ятниця, 4 лютого 2022, 18:38
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки ліквідувала групу кіберзлочинців на Житомирщині, які масово створювали фейкові акаунти в соцмережах для інформаційних диверсій Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Житомирської обласної прокуратури

Дослівно прокуратура: "Управління СБ України в області викрили і припинили незаконну діяльність двох місцевих жителів, причетних до створення у соцмережах акаунтів, які використовувалися для поширення повідомлень антиукраїнського змісту.

Слідством установлено, що двоє жителів Житомирщини, 1989 і 1993 років народження, без постійного місця роботи, тривалий час займалися незаконною діяльністю. Зокрема, за допомогою неліцензійної програми створювали у соцмережах акаунти, реєструючи їх під іменами жителів України, які продавали на форумах країни-агресора - Росії".

Деталі: За версією СБУ, гроші злочинці отримували з Росії на електронні гаманці через небанківські платіжні системи, які заборонені в Україні.

В ході обшуків центру кіберзлочинців правоохоронці виявили комп’ютери з програмами, які дозволяють масове створення фейкових акаунтів, мобільні телефони з доказами злочинів, банківські картки.

Розслідування відкрили за кримінальними статтями про державну зраду та втручання в приватне життя. 

 
Фото: пресслужба СБУ
 
Фото: пресслужба СБУ
 
Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо: Наприкінці січня правоохоронці викрили студента з Києва, який незаконно продавав дані 20 мільйонів українців.

Українська правда
Теми: СБУкібербезпекаЖитомирщинахакери
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
СБУ
Силовики викрили "серійного" псевдомінера
Затримано гранатометника, який обстрілював сили АТО біля Станиці Луганської - СБУ
Від Донеччини до Закарпаття: СБУ викрила низку ворожих інтернет-агентів
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...