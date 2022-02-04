СБУ ліквідувала "фабрику російських фейків" на Житомирщині

Служба безпеки ліквідувала групу кіберзлочинців на Житомирщині, які масово створювали фейкові акаунти в соцмережах для інформаційних диверсій Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Житомирської обласної прокуратури

Дослівно прокуратура: "Управління СБ України в області викрили і припинили незаконну діяльність двох місцевих жителів, причетних до створення у соцмережах акаунтів, які використовувалися для поширення повідомлень антиукраїнського змісту.

Слідством установлено, що двоє жителів Житомирщини, 1989 і 1993 років народження, без постійного місця роботи, тривалий час займалися незаконною діяльністю. Зокрема, за допомогою неліцензійної програми створювали у соцмережах акаунти, реєструючи їх під іменами жителів України, які продавали на форумах країни-агресора - Росії".

Деталі: За версією СБУ, гроші злочинці отримували з Росії на електронні гаманці через небанківські платіжні системи, які заборонені в Україні.

В ході обшуків центру кіберзлочинців правоохоронці виявили комп’ютери з програмами, які дозволяють масове створення фейкових акаунтів, мобільні телефони з доказами злочинів, банківські картки.

Розслідування відкрили за кримінальними статтями про державну зраду та втручання в приватне життя.

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо: Наприкінці січня правоохоронці викрили студента з Києва, який незаконно продавав дані 20 мільйонів українців.