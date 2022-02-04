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Єврокомісія запропонувала продовжити дію системи COVID-сертифікатів ще на рік

П'ятниця, 4 лютого 2022, 18:07
Єврокомісія запропонувала продовжити дію системи COVID-сертифікатів ще на рік
Фото: Getty Images

Європейська комісія запропонувала продовжити дію системи цифрових COVID-сертифікатів в ЄС на рік до 30 червня 2023 року.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

"Вірус COVID-19 продовжує переважати в Європі, і на цьому етапі неможливо визначити вплив можливого збільшення інфекцій у другій половині 2022 року або появи нових варіантів. Розширення регламенту гарантує, що мандрівники зможуть продовжувати використовувати свій цифровий сертифікат під час поїздок в ЄС", - йдеться у заяві.

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На додаток до продовження регламенту про цифрові сертифікати Єврокомісія також пропонує включити тести на антигени до видів тестів, за якими може бути виданий сертифікат.

Також пропонується забезпечити синхронізацію даних про щеплення для європейських сертифікатів про вакцинацію, щоб вони мали правильну загальну кількість доз.

Крім того, Брюссель запропонував передбачити можливість видачі сертифікатів особам, які беруть участь у клінічних випробуваннях вакцин проти COVID-19. Цей захід спрямовано на заохочення подальшої розробки та вивчення вакцин.

ВІДЕО ДНЯ

У Єврокомісії нагадали, що рішення щодо внутрішнього використання цифрових COVID-сертифікатів залишається за державами-членами.

Нагадаємо, з 1 лютого термін дії ковідного сертифіката ЄС для подорожей в межах Євросоюзу почав складати 270 днів після завершення графіка первинних щеплень.

Стандартний термін дії документа не поширюється на сертифікати з бустерними дозами.

Теми: Єврокомісіякоронавірусвакцинаціятуризм
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