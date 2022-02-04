Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

Монастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним; Україна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу — актуальні новини 4 лютого.

Про реакцію Монастирського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, очільник МВС стверджує також, що не бачив відео з боді-камер поліцейських.

Також в ОП запевняють, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу".

Журналісти "Української правди" передали до Національного антикорупційного бюро відео із нагрудної камери поліцейського з місця ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Про матч України та Росії

Українська збірна з футзалу програла росіянам у півфіналі Євро-22 з рахунком 3:2. Це рідкісний випадок у спорті останніми роками. Після нападу Росії на Україну в 2014 році організатори усіх турнірів, як правило, розводять дві команди, аби вони не потрапили одна на одну.

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