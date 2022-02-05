Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала комісію з обрання керівника САП "зібратися і зробити свою роботу".

Джерело: Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", цитує ZN.UA

Пряма мова: "Я хотіла б закликати членів Комісії зібратися і зробити свою роботу.

Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівського співтовариства тут, в Україні.

Чесно кажучи, на мою думку, це питання про репутацію. Вони просто повинні зробити те, що вони пообіцяли зробити.

Вони розпочали цей процес і пройшли більшу частину шляху, тепер потрібно завершити процес".

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці прокурора був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих.

Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують свою роботу".

Нагадаємо: Квін закликала обрати керівника САП до кінця минулого року.

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