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Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП

Субота, 5 лютого 2022, 01:10
Крістіна Квін. фото U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала комісію з обрання керівника САП "зібратися і зробити свою роботу".

Джерело: Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", цитує ZN.UA

Пряма мова: "Я хотіла б закликати членів Комісії зібратися і зробити свою роботу.

Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівського співтовариства тут, в Україні.

Чесно кажучи, на мою думку, це питання про репутацію. Вони просто повинні зробити те, що вони пообіцяли зробити.

Вони розпочали цей процес і пройшли більшу частину шляху, тепер потрібно завершити процес".

"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці прокурора був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих.

Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують свою роботу".

Нагадаємо: Квін закликала обрати керівника САП до кінця минулого року.

Передісторія:

  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
  • У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
  • Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.
  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 3 лютого вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу.

Теми: Антикорупційна прокуратураСША
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