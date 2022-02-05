Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін закликала комісію з обрання керівника САП "зібратися і зробити свою роботу".
Джерело: Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", цитує ZN.UA
Пряма мова: "Я хотіла б закликати членів Комісії зібратися і зробити свою роботу.
Це важливі члени суддівського корпусу, багато з них є важливими членами суддівського співтовариства тут, в Україні.
Чесно кажучи, на мою думку, це питання про репутацію. Вони просто повинні зробити те, що вони пообіцяли зробити.
Вони розпочали цей процес і пройшли більшу частину шляху, тепер потрібно завершити процес".
"Я вважаю, що всі ті, хто корумпований, не хочуть, щоб на місці прокурора був хтось, хто може допомогти розслідувати діяльність корумпованих.
Тому я вважаю, що зараз на цю комісію чиниться великий тиск, а члени комісії просто не виконують свою роботу".
Нагадаємо: Квін закликала обрати керівника САП до кінця минулого року.
Передісторія:
- Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
- У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.
- Комісія отримала рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на голову САП та продовжила співбесіди. Після співбесід конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
- Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення завершального конкурсу співбесід двох претендентів на цю посаду – Клименка і Синюка.
- Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 3 лютого вже втретє не змогла затвердити результати конкурсу.