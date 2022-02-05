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США лідирують у світі за приростом смертей від Covid, за ними – Бразилія та Індія

Субота, 5 лютого 2022, 07:02
фото: Getty Images

3 лютого у світі діагностували 2 912 432 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (2 619), Бразилії (1 068), Індії (1 056).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Німеччині.

Зокрема, у США зафіксували понад 281 тисячу, в Франції – понад 241 тисячу і в Німеччині – понад 235 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Росія. Україна – на 16 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (2 619), Бразилії (1 068), Індії (1 056). Загалом у світі за добу від недуги померли 11 284 особи.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Німеччина, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція. Україна – 7-ма в цьому списку.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 310 264 020 осіб. Наразі нараховується понад 75 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 743 921 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: Станом на 3 лютого в Україні зафіксували рекордних 43 778 випадків захворювання на Covid і 174 смерті від ускладнень.

Українська правда
Теми: коронавірус
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