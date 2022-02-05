США лідирують у світі за приростом смертей від Covid, за ними – Бразилія та Індія
3 лютого у світі діагностували 2 912 432 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (2 619), Бразилії (1 068), Індії (1 056).
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Німеччині.
Зокрема, у США зафіксували понад 281 тисячу, в Франції – понад 241 тисячу і в Німеччині – понад 235 тисяч нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Росія. Україна – на 16 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (2 619), Бразилії (1 068), Індії (1 056). Загалом у світі за добу від недуги померли 11 284 особи.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Німеччина, Росія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Франція. Україна – 7-ма в цьому списку.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 310 264 020 осіб. Наразі нараховується понад 75 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 743 921 смерть від COVID-19.
Нагадаємо: Станом на 3 лютого в Україні зафіксували рекордних 43 778 випадків захворювання на Covid і 174 смерті від ускладнень.