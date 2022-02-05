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Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер

Субота, 5 лютого 2022, 09:58
Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер
Скрин з відео

Ірландський авіаційний корпус у п’ятницю оприлюднив відеокадри з російським військовим ракетним крейсером у прицілі.

На це звернув увагу засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, 4 лютого телеканал Міноборони Росії "Звезда" поширив сюжет про військові маневри Північного флоту Росії. Кореспонденти перебували на борту російського військового ракетного крейсера "Маршал Устинов", розповів Бурко.

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Через три години на офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель. Ним виявився той самий крейсер "Маршал Устинов".

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Як повідомлялося раніше, Росія змінила заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно провадять вилов.

Ірландія зверталась до Міноборони РФ з проханнями перенести навчання за межі виключної економічної зони країни. 

Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар зауважив, що час і вибір Росією місця навчань виглядають як демонстрація сили для Великої Британії та Франції.

Теми: Росія
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