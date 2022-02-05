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Ірландські ВПС показали у приціл російський крейсер

Субота, 5 лютого 2022, 10:58
Скрин з відео

Ірландський авіаційний корпус у п’ятницю оприлюднив відеокадри з російським військовим ракетним крейсером у прицілі.

На це звернув увагу засновник проєкту InformNapalm Роман Бурко, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, 4 лютого телеканал Міноборони Росії "Звезда" поширив сюжет про військові маневри Північного флоту Росії. Кореспонденти перебували на борту російського військового ракетного крейсера "Маршал Устинов", розповів Бурко.

Через три години на офіційній сторінці Ірландського авіаційного корпусу поширили відео без коментарів, на якому тримають у прицілі військовий корабель. Ним виявився той самий крейсер "Маршал Устинов".

Як повідомлялося раніше, Росія змінила заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувались з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно провадять вилов.

Ірландія зверталась до Міноборони РФ з проханнями перенести навчання за межі виключної економічної зони країни. 

Віцепрем'єр Ірландії Лео Варадкар зауважив, що час і вибір Росією місця навчань виглядають як демонстрація сили для Великої Британії та Франції.

Теми: Росія
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