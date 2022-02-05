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Перше "золото" Олімпіади-2022 виграла представниця Норвегії

Субота, 5 лютого 2022, 11:54
Перше золото Олімпіади-2022 виграла представниця Норвегії
Тереза Йохауг, фото Sportsfile/Getty Images

Норвезька лижниця Тереза Йохауг здобула першу золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, перемігши у скіатлоні.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Йохауг у змішаній гонці переслідування обійшла російську спортсменку Наталію Непряєву. Третє місце посіла представниця Австрії Тереза Штадлобер.

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Українська лижниця Марина Анцибор завершила гонку з 57 результатом.

Йохауг у 2010 році перемогла на Олімпійських іграх у Ванкувері в естафеті.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перший змагальний день Олімпіади-2022 розпочався 5 лютого. Протягом суботи розігрують 6 комплектів нагород.

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Теми: ОлімпіадаспортНорвегія
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