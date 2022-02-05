Перше "золото" Олімпіади-2022 виграла представниця Норвегії
Субота, 5 лютого 2022, 12:54
Норвезька лижниця Тереза Йохауг здобула першу золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, перемігши у скіатлоні.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Йохауг у змішаній гонці переслідування обійшла російську спортсменку Наталію Непряєву. Третє місце посіла представниця Австрії Тереза Штадлобер.
Українська лижниця Марина Анцибор завершила гонку з 57 результатом.
Йохауг у 2010 році перемогла на Олімпійських іграх у Ванкувері в естафеті.
Нагадаємо:
- Перший змагальний день Олімпіади-2022 розпочався 5 лютого. Протягом суботи розігрують 6 комплектів нагород.
Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді
Економічна правда запускає ютуб-канал. Підпишись, щоб не пропустити