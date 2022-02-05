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В Австрії ковід-щеплення відтепер є обов'язковим, порушників штрафуватимуть

Субота, 5 лютого 2022, 13:08
В Австрії ковід-щеплення відтепер є обов'язковим, порушників штрафуватимуть
Вакцинація, фото Pixabay

У суботу в Австрії почав діяти закон, який вимагає від більшості дорослих вакцинуватися проти COVID-19 - таким чином країна стала першою в Європі, що ввела обов’язкові щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Закон був опублікований у "Віснику федерального законодавства" у п'ятницю і набув чинності наступного дня.

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Верхня палата парламенту Австрії схвалила проєкт в четвер, за два тижні до того проєкт схвалила нижня палата. 

Вимога поширюється на всіх осіб, що проживають в Австрії, старших за 18 років. Винятки робляться для вагітних жінок та тих, хто не може бути вакцинований за станом здоров'я, а також – в обмеженому ступені – і для тих, хто одужав після хвороби.

Очікується, що перші вибіркові перевірки наявності щеплень у людей почнуться з 15 березня.

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За відмову щепитися загрожують штрафи у розмірі від 600 євро до 3600 євро.

Наразі в Австрії вакциновані близько 70% населення, що менше, ніж в інших країнах Західної Європи. 

Ковід-сертифікат визнається чинним протягом 9 місяців з дня останньої дози. 

Читайте також: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Теми: вакцинаціякоронавірусАвстрія
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