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На "Десні" почалася інтенсивна підготовка ЗСУ з використанням британської зброї

Субота, 5 лютого 2022, 16:10
Український військовий з комплексом NLAW, фото Сухопутних військ

Військовослужбовці на полігоні "Десна" розпочали навчання по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україні передала Велика Британія задля захисту від російської агресії.

Джерело: повідомлення Сухопутних військ ЗС України

Деталі: Зазначається, що військовослужбовці 169-го навчального центру "Десна" проходять інтенсивну підготовку з використанням комплексів NLAW.

Військові уточнюють, що наразі триває ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.

Нагадаємо:

  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти нашій країні захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка стягнула свої війська до кордонів.
  • Навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW в українському війську стартували наприкінці січня.

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Українська правда
Теми: Збройні силизброяВелика Британія
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