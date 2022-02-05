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На "Десні" почалася інтенсивна підготовка ЗСУ з використанням британської зброї

Субота, 5 лютого 2022, 15:10
На Десні почалася інтенсивна підготовка ЗСУ з використанням британської зброї
Український військовий з комплексом NLAW, фото Сухопутних військ

Військовослужбовці на полігоні "Десна" розпочали навчання по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україні передала Велика Британія задля захисту від російської агресії.

Джерело: повідомлення Сухопутних військ ЗС України

Деталі: Зазначається, що військовослужбовці 169-го навчального центру "Десна" проходять інтенсивну підготовку з використанням комплексів NLAW.

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Військові уточнюють, що наразі триває ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти нашій країні захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка стягнула свої війська до кордонів.
  • Навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW в українському війську стартували наприкінці січня.

Українська правда
Теми: Збройні силизброяВелика Британія
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