На "Десні" почалася інтенсивна підготовка ЗСУ з використанням британської зброї
Субота, 5 лютого 2022, 16:10
Військовослужбовці на полігоні "Десна" розпочали навчання по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україні передала Велика Британія задля захисту від російської агресії.
Джерело: повідомлення Сухопутних військ ЗС України
Деталі: Зазначається, що військовослужбовці 169-го навчального центру "Десна" проходять інтенсивну підготовку з використанням комплексів NLAW.
Військові уточнюють, що наразі триває ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.
Нагадаємо:
- 18 січня Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти нашій країні захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка стягнула свої війська до кордонів.
- Навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW в українському війську стартували наприкінці січня.
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Українська правда