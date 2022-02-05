США: РФ перенесла ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України - FT

Представники американської армії та розвідки вважають, що Росія планує провести цього місяця масштабні навчання з використанням ядерної зброї як попередження для НАТО не втручатися, якщо президент Владімір Путін вирішить вторгнутися в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times з посиланням на помічника у Конгресі США.

Росія зазвичай проводить щорічні ядерні навчання, що включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря та повітря, восени. Але США вважають, що Путін вирішив провести їх у середині лютого як демонстрацію сили на випадок, якщо він накаже своїм військам продовжити вторгнення в Україну.

Про це, як пише видання, у четвер законодавцям у Палаті представників США на зустрічі за зачиненими дверима розповіли генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету штабів США, та Евріл Хейнс, Глава національної розвідки США.

США вважають, що оптимальний час для російського вторгнення - з середини лютого до кінця березня, пише видання. Водночас, Сполучені Штати ще не визначили, чи вирішив Путін вторгнутися в Україну.

Але разом зі своїми союзниками Вашингтон дедалі більше стурбований триваючим військовим нарощуванням російських сил навколо кордону з Україною.

Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ, йдеться у публікації. За даними Федерації американських учених, в арсеналі Росії трохи менше за 4500 ядерних боєголовок.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Штати отримали інформацію про те, що Росія розглядає як привід для нападу на Україну поширення фейкового відео з зображенням нібито кривавої атаки українських збройних сил.

Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська у Східну Європу на тлі ескалації напруги через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

У Росії назвали це "дестабілізуючим кроком" та підтвердженням того, що її вимоги так званих "гарантій безпеки" не є безпідставними.