Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США: РФ перенесла ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України - FT

Субота, 5 лютого 2022, 16:38
ФОТО GETTY IMAGES

Представники американської армії та розвідки вважають, що Росія планує провести цього місяця масштабні навчання з використанням ядерної зброї як попередження для НАТО не втручатися, якщо президент Владімір Путін вирішить вторгнутися в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times з посиланням на помічника у Конгресі США.

Росія зазвичай проводить щорічні ядерні навчання, що включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря та повітря, восени. Але США вважають, що Путін вирішив провести їх у середині лютого як демонстрацію сили на випадок, якщо він накаже своїм військам продовжити вторгнення в Україну.

Про це, як пише видання, у четвер законодавцям у Палаті представників США на зустрічі за зачиненими дверима розповіли генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету штабів США, та Евріл Хейнс, Глава національної розвідки США.

США вважають, що оптимальний час для російського вторгнення - з середини лютого до кінця березня, пише видання. Водночас, Сполучені Штати ще не визначили, чи вирішив Путін вторгнутися в Україну.

Але разом зі своїми союзниками Вашингтон дедалі більше стурбований триваючим військовим нарощуванням російських сил навколо кордону з Україною.

Проведення навчань у ймовірний час вторгнення стане переконливим нагадуванням НАТО про потужність найбільших у світі ядерних сил РФ, йдеться у публікації. За даними Федерації американських учених, в арсеналі Росії трохи менше за 4500 ядерних боєголовок.

Економічна правда запускає ютуб-канал. Підпишись, щоб не пропустити

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Штати отримали інформацію про те, що Росія розглядає як привід для нападу на Україну поширення фейкового відео з зображенням нібито кривавої атаки українських збройних сил.

Сполучені Штати почали перекидати додаткові війська у Східну Європу на тлі ескалації напруги через зосередження російських військ поблизу українських кордонів.

У Росії назвали це "дестабілізуючим кроком" та підтвердженням того, що її вимоги так званих "гарантій безпеки" не є безпідставними.

Теми: СШАРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
США
У США посилюють термінові заходи на захист клімату
Посилення східного флангу НАТО: до Польщі почали прибувати військові США
Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП
Останні новини
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
23:06
Байден і Путін проведуть телефонну розмову 12 лютого
22:50
Запаси, зв'язок, план евакуації: як Київ готується до можливого наступу РФ
Усі новини...