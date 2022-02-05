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Кисневих станцій у лікарнях стане у 8 разів більше – Ляшко

Субота, 5 лютого 2022, 21:26
Кисневих станцій у лікарнях стане у 8 разів більше – Ляшко
Віктор Ляшко, фото Дмитра Ларіна, УП

До кінця 2022 року в українських лікарнях буде 385 кисневих станцій, тоді як у липні 2021 року їх було лише 50.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочого візиту до Одеської області, повідомляє сайт МОЗ

Дослівно: "118 кисневих станцій були закуплені за кошти урядової субвенції та наразі монтуються в лікарнях. Окрім того, ДП "Медичні закупівлі України" придбало додатково 225 станцій, їх постачання здійснюється вже зараз".

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"Таким чином, після завершення робіт за один рік кількість постійно діючих кисневих станцій в Україні збільшиться майже у 8 разів".

Деталі: У МОЗ зазначили, що продуктивність однієї такої станції — 500 л/хв. Кожна з них має у комплекті додаткові газоаналізатори, витратоміри та можливість дистанційного керування. Завдяки цьому лікарня зможе відстежувати, скільки вона отримує кисню та якої якості.

Наразі обладнання для автономної генерації кисню вже встановлюється в регіонах, у лікарнях, які надають допомогу пацієнтам, хворим на коронавірусну інфекцію.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Ляшко ВікторМОЗмедицинакоронавірус
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