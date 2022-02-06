Лідер німецької ХДС допустив спільні європейські постачання зброї в Україну

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість спільних постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".

"Про постачання зброї тільки з Німеччини не може бути й мови. Але, на мій погляд, можливе спільне європейське постачання оборонної зброї в Україну. Це те, що Роберт ГХабек (віцеканцлер та співголова "Зелених", - ред.) правильно сказав минулого року", - сказав Мерц.

При цьому він не виключив посилення санкцій проти РФ у разі нових військових дій проти України.

"Ми маємо бути в змозі собі це дозволити. Світ важливіший за процвітання. Тому всі варіанти розглядаються", – сказав Мерц.

Мерц, партія якого перебуває в опозиції, розкритикував канцлера Олафа Шольца щодо його позиції по Україні.

"У такій ситуації канцлер має їздити на переговори та сам запрошувати сторони, він має виробляти європейську позицію. Великий приклад для наслідування Шольца Гельмут Шмідт давно вже був у Вашингтоні та Москві на переговорах. Нічого подібного не має у Олафа Шольца. За нього на посаді канцлера Німеччині явно подобається її роль аутсайдера, скептика та перешкоди на шляху європейської стратегії", - сказав він.

Зазначимо, що Шольц 7 лютого їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ та Москву.

Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.