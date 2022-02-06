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Лідер німецької ХДС допустив спільні європейські постачання зброї в Україну

Неділя, 6 лютого 2022, 12:16
Лідер німецької ХДС допустив спільні європейські постачання зброї в Україну
Фрідріх Мерц, фото Photothek/Getty Images

Глава Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість спільних постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.

Про це він сказав в інтерв'ю Bild, пише "Європейська правда".

"Про постачання зброї тільки з Німеччини не може бути й мови. Але, на мій погляд, можливе спільне європейське постачання оборонної зброї в Україну. Це те, що Роберт ГХабек (віцеканцлер та співголова "Зелених", - ред.) правильно сказав минулого року", - сказав Мерц.

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При цьому він не виключив посилення санкцій проти РФ у разі нових військових дій проти України.

"Ми маємо бути в змозі собі це дозволити. Світ важливіший за процвітання. Тому всі варіанти розглядаються", – сказав Мерц.

Мерц, партія якого перебуває в опозиції, розкритикував канцлера Олафа Шольца щодо його позиції по Україні.

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"У такій ситуації канцлер має їздити на переговори та сам запрошувати сторони, він має виробляти європейську позицію. Великий приклад для наслідування Шольца Гельмут Шмідт давно вже був у Вашингтоні та Москві на переговорах. Нічого подібного не має у Олафа Шольца. За нього на посаді канцлера Німеччині явно подобається її роль аутсайдера, скептика та перешкоди на шляху європейської стратегії", - сказав він.

Зазначимо, що Шольц 7 лютого їде до Вашингтона, а 14-15 лютого відвідає з візитом Київ та Москву.

Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Теми: зброяНімеччинаУкраїна
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