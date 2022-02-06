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До Польщі прибули основні сили США для посилення східного флангу НАТО

Неділя, 6 лютого 2022, 19:38
АМЕРИКАНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО GETTY IMAGES

До Польщі прибули американські солдати з 82-ї повітряно-десантної дивізії США, направлені в рамках зусиль НАТО щодо зміцнення оборони східних союзників.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24, пише "Європейська правда".

В аеропорту під Жешувом у неділю приземлився літак Boeing C-17 Globemaster III з військовослужбовцями США, що вилетів з авіабази Дувр у штаті Делавер

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу, що це перша група американських солдатів із елітного підрозділу.

"Ці солдати добре відомі солдатам Війська Польського. Вони багато разів тренувалися разом. Вони неодноразово брали участь у місіях", - сказав він.

Пентагон раніше заявив, що близько 1700 військовослужбовців, в основному з 82 повітряно-десантної дивізії, будуть перекинуті в Польщу.

Блащак сказав, що це найкраща відповідь на погрози, які торкаються східного флангу НАТО. Він додав, що це також доводить, що до союзницьких обов'язків ставляться дуже серйозно.

"Стримування та солідарність – найкраща відповідь на агресивну політику Москви, на агресивну спробу відновити Російську імперію", - сказав глава Міноборони Польщі.

У суботу поблизу Жешува приземлився невеликий літак з першими американськими солдатами 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться у Польщі. 

Теми: ПольщаСШАНАТО
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