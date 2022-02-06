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ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну стійкість – Боррель

Неділя, 6 лютого 2022, 23:34
Боррель, Getty Images

ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну безпеку, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Джерело: блог Борреля, опублікований перед енергетичною радою ЄС-США, що має пройти в понеділок у Вашингтоні

Дослівно: "У той час як ми прагнемо вирішувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС та підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те ж саме для України".

Деталі: За словами Борреля, з точки зору енергетичної безпеки "Україна сьогодні вже краще підготовлена ​​до будь-якого конфлікту".

Проте, зазначив він, як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС.

"Наша зустріч (у Вашингтоні – ред.) дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік. Ми також працюватимемо над збільшенням реверсних потоків у рамках існуючої газотранспортної інфраструктури", - написав Боррель.

Він також зазначив, що ціни на газ у ЄС зараз у 6-10 разів вищі, ніж рік тому, що створює велике навантаження на ціни на електроенергію. Це вже призвело до зростання інфляції наприкінці 2021 року.

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"Якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом 2022 року, підживлюючи більшу інфляцію, це серйозно вплине на постпандемічне відновлення", - пише голова дипломатії ЄС.

Українська правда
Теми: ЄСенергетика
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