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ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну стійкість – Боррель

Неділя, 6 лютого 2022, 22:34
ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну стійкість – Боррель
Боррель, Getty Images

ЄС має допомогти Україні підвищити енергетичну безпеку, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Джерело: блог Борреля, опублікований перед енергетичною радою ЄС-США, що має пройти в понеділок у Вашингтоні

Дослівно: "У той час як ми прагнемо вирішувати власні енергетичні та кліматичні цілі ЄС та підвищувати нашу стійкість, ми маємо зробити те ж саме для України".

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Деталі: За словами Борреля, з точки зору енергетичної безпеки "Україна сьогодні вже краще підготовлена ​​до будь-якого конфлікту".

Проте, зазначив він, як і в решті Європи, справжня енергетична безпека може бути забезпечена лише за рахунок збільшення інвестицій у вітчизняні відновлювані джерела енергії та покращення зв'язків із ринком ЄС.

"Наша зустріч (у Вашингтоні – ред.) дасть можливість досягти ще тіснішої координації реформ енергетичного ринку, необхідних в Україні для посилення корпоративного управління та прозорості напередодні синхронізації України з європейською електромережею, запланованою на 2023 рік. Ми також працюватимемо над збільшенням реверсних потоків у рамках існуючої газотранспортної інфраструктури", - написав Боррель.

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Він також зазначив, що ціни на газ у ЄС зараз у 6-10 разів вищі, ніж рік тому, що створює велике навантаження на ціни на електроенергію. Це вже призвело до зростання інфляції наприкінці 2021 року.

"Якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом 2022 року, підживлюючи більшу інфляцію, це серйозно вплине на постпандемічне відновлення", - пише голова дипломатії ЄС.

Українська правда
Теми: ЄСенергетика
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