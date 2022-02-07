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У Мінську затримали і запроторили в СІЗО фотографа

Понеділок, 7 лютого 2022, 08:45
Влад Гридзін, фото "Радіо Свобода"

У Білорусі арештували фотографа Влада Гридзіна, який раніше працював у білоруській службі "Радіо Свобода", а згодом працював фрілансером.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Фотограф перестав виходити на звʼязок 4 лютого, за словами його родичів, які 6 лютого прийшли до нього додому і побачили ознаки обшуку. Вони сказали, що речі були розкидані на підлозі, а ноутбук і камера зникли.

Як з'ясувалося, Гридзіна арештували і доставили в СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську. 

Арешт підтвердила і Білоруська асоціація журналістів. В асоціації журналістів повідомили, що адвокат Гридзіна не зміг зустрітися зі своїм клієнтом.

Родичі фотографа повідомили Радіо Свобода, що судове засідання в його справі відбудеться 7 лютого.

Гридзін працював фотокореспондентом Білоруської служби Радіо Свобода до 29 серпня 2020 року, коли влада скасувала його акредитацію. Відтоді він працював фрілансером.

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У вересні 2020 року Гридзіна вже затримували.

Теми: БілорусьЗМІ
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