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Єрмак подолав Covid-19

Понеділок, 7 лютого 2022, 09:59
Андрій Єрмак. Фото з Facebook

Глава Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися.

Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше".

Деталі: Глава ОП зазначив, що попри те, що був вакцинований, у нього було "три дні інтенсивної терапії".

Єрмак закликав українців зробити щеплення, бо це "дуже допомагає" долати вірус.

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Передісторія: 

  • 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандського формату. Єрмак назвав ту зустріч "реанімацією" Нормандського формату. Тоді керівник ОП заявив, що сторони домовилися зустрітися через два тижні в Берліні.
  • 3 лютого стало відомо, що глава ОП захворів на Covid-19.

Українська правда
Теми: Офіс президентаАндрій Єрмаккоронавірус
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