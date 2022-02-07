Єрмак подолав Covid-19

Глава Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися.

Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше".

Деталі: Глава ОП зазначив, що попри те, що був вакцинований, у нього було "три дні інтенсивної терапії".

Єрмак закликав українців зробити щеплення, бо це "дуже допомагає" долати вірус.

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