Єрмак подолав Covid-19
Понеділок, 7 лютого 2022, 08:59
Глава Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу.
Джерело: Єрмак у Facebook
Пряма мова Єрмака: "Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися.
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Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше".
Деталі: Глава ОП зазначив, що попри те, що був вакцинований, у нього було "три дні інтенсивної терапії".
Єрмак закликав українців зробити щеплення, бо це "дуже допомагає" долати вірус.
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Передісторія:
- 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів країн Нормандського формату. Єрмак назвав ту зустріч "реанімацією" Нормандського формату. Тоді керівник ОП заявив, що сторони домовилися зустрітися через два тижні в Берліні.
- 3 лютого стало відомо, що глава ОП захворів на Covid-19.
Українська правда