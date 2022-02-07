Ковід у Києві не збавляє обертів – знову понад 2 тисячі хворих за добу
За добу 6 лютого у столиці зафіксували 2 266 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли, подолали вірус 307 мешканців міста.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "За добу 2 266 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Серед нових хворих понад 170 дітей – 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (421), Оболонському (401) та в Деснянському (333) районах.
26 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 194 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці 383 535 підтверджених випадків коронавірусу, 8 599 хворих померли, подолали вірус 341 172 мешканці міста.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні
Передісторія:
- У Києві за добу 4 лютого виявили рекордні 3173 випадки Covid, померли 11 хворих.