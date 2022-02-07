Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковід у Києві не збавляє обертів – знову понад 2 тисячі хворих за добу

Понеділок, 7 лютого 2022, 10:55
Фото КМДА

За добу 6 лютого у столиці зафіксували 2 266 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли, подолали вірус 307 мешканців міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 266 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 170 дітей – 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (421), Оболонському (401) та в Деснянському (333) районах.

26 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 194 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 383 535 підтверджених випадків коронавірусу, 8 599 хворих померли, подолали вірус 341 172 мешканці міста.

Економічна правда запускає ютуб-канал. Підпишись, щоб не пропустити

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel

оновленоГлава делегації ЄС залишається в Києві, інформація про відліт не підтвердилась

Байден вважає, що Путін може напасти на Україну в найближчі дні – The Guardian

США навмисно створюють "апокаліптичний" образ довкола російського вторгнення – CNN

РНБО запровадила санкції проти телеканалу "НАШ"

Україна активувала механізм ОБСЄ через російські війська біля кордонів

Усі новини...
Київ
У Києві від Covid померла 23-річна жінка
У Києві іноземці вийшли підтримати Україну перед загрозою РФ
"Фантом" поліції потрапив у ДТП в Києві
Останні новини
05:41
Окупанти розмістили за лініями відведення "Гради" і гаубиці – ОБСЄ
04:47
Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу "НАШ"
04:08
США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ
03:14
Джонсон отримав від поліції список питань про вечірку під час локдауну
02:42
В ООН заявляють, що не збираються відкликати своїх співробітників з України
01:47
Через Covid-протести в Онтаріо запровадили надзвичайний стан
00:55
"Україна та її партнери готові до рішучих дій" проти агресії Росії – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало імовірну дату нападу Росії на Україну – Spiegel
00:04
МапаРосія має 9 маршрутів вторгнення до України, танки можуть сягнути Києва за 2 доби – розвідка США
23:58
Суд арештував депутата-"слугу" Трубіцина: застава – майже 15 мільйонів
Усі новини...