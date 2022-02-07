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Ковід у Києві не збавляє обертів – знову понад 2 тисячі хворих за добу

Понеділок, 7 лютого 2022, 09:55
Ковід у Києві не збавляє обертів – знову понад 2 тисячі хворих за добу
Фото КМДА

За добу 6 лютого у столиці зафіксували 2 266 нових випадки коронавірусу, 12 хворих померли, подолали вірус 307 мешканців міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 2 266 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 12 летальних випадків від вірусу".

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Деталі: Серед нових хворих понад 170 дітей – 134 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 140 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (421), Оболонському (401) та в Деснянському (333) районах.

26 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 194 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом з початку пандемії у столиці 383 535 підтверджених випадків коронавірусу, 8 599 хворих померли, подолали вірус 341 172 мешканці міста.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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