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Для ЗСУ модернізують станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"

Понеділок, 7 лютого 2022, 10:15
Для ЗСУ модернізують станцію радіотехнічної розвідки Кольчуга
фото ГУР МОУ

В Україні розпочали модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони

Деталі: Вказано, що відповідне замовлення від Міноборони України отримав один із науково-виробничих комплексів

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Для Збройних Сил України оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга".

Одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції.

Українська правда
Теми: арміязброяМіноборони
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