Для ЗСУ модернізують станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга"
Понеділок, 7 лютого 2022, 11:15
В Україні розпочали модернізацію станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга".
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони
Деталі: Вказано, що відповідне замовлення від Міноборони України отримав один із науково-виробничих комплексів
Для Збройних Сил України оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга".
Одним з основних завдань, що визначені у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик зазначеної станції.
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Українська правда