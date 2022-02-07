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Глава МЗС Британії у четвер полетить до Москви – ЗМІ

Понеділок, 7 лютого 2022, 10:39
Глава МЗС Британії у четвер полетить до Москви – ЗМІ
Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс. Фото gettyimages

Глава МЗС Британії Ліз Трасс в четвер відвідає Росію, щоб спробувати розрядити напруженість навколо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Times.

Очікується, що під час першого за чотири роки візиту міністра закордонних справ до Москви вона закличе до "деескалації та припинення неспровокованої агресії".

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Вона наголошуватиме на шкоді, яку вторгнення завдасть звичайним росіянам, а також економіці, заявляючи, що Кремлю загрожує "затягування в болото".

У неділю Трасс заявила, що глибина спроб Росії загрожувати Україні "зрозуміла".

"Дії Росії показують, що їхні заяви про те, що вони не планують вторгнення, є фальшивими", – написала вона в Twitter.

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"Ми та наші союзники єдині в підтримці України та нашої рішучості підвищити ціну для Росії, якщо вони підуть на подальші кроки", – додала міністр.

Минулого тижня Ліз Трасс пропустила поїздку в Україну з прем’єр-міністром після того, як отримала позитивний результат на COVID-19.

Візит міністра закордонних справ до Росії стане першим до країни з 2017 року, коли Борис Джонсон зустрівся з Сергєєм Лавровим.

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