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Україну накриє сніг і сильний вітер

Понеділок, 7 лютого 2022, 12:14
Україну накриє сніг і сильний вітер
Фото pixabay.com

У найближчу добу циклон з Європи принесе в Україну мокрий сніг та сильний вітер.

Джерело: синоптик Наталя Діденко та Укргідрометцентр у Facebook

Пряма мова Діденко: "Мокрий сніг йтиме найближчої ночі повсюди, проте вдень атмосферні фронти зсунуться у східному напрямку, тому в денні години північні області України та більшість західних (окрім Карпат), а також значна частина центральних областей (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) позбудуться опадів".

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Деталі: 8 лютого на Сході, Півдні, Полтавщині та Дніпропетровщині – мокрий сніг та дощ.

По всій країні очікується сильний північно-західний вітер, місцями до штормових поривів.

Температура повітря у більшості областей коливатиметься близько нуля, у південній частині очікується +2+7 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

За прогнозом Діденко, цього тижня в Україні буде порівняно тепло, вітряно та волого. Серйозні опади не очікуються.

Українська правда
Теми: погода
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